Tak wyglądały Dni Otwarte w przedszkolu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

Zabawy z nauczycielami dostarczyły przyszłym przedszkolakom wiele pozytywnych emocji. Dzieci miały też możliwość uczestniczenia w zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań. Zabawy były świetną okazją by zapoznać się z rówieśnikami uczęszczającymi aktualnie do przedszkola. Rodzicom podarowane zostały artykuły, w których zawarte były ważne wskazówki, ułatwiające start przyszłemu przedszkolakowi.

– Mamy nadzieję, że Dni Otwarte przyczyniły się do oswojenia z nowym miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić – mówi przedszkolanka, Małgorzata Kaniuka – Paradowska.