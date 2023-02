Tak wyglądało sobotnie morsowanie Chełmskich Morsów. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Jak co sobotę Chełmskie Morsy zażywały zimnych kąpieli w zalewie Żółtańce koło Chełma. Chociaż nie ma już lodu, ani śniegu, a woda jest coraz cieplejsza, to humory jak zwykle morsom dopisywały, co widać na zdjęciach. Zobacz w naszej galerii jak wyglądało sobotnie morsowanie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.