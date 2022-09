Szymon Hołownia w Chełmie przedstawił pierwszych kandydatów na listy wyborcze Polski 2050

- W całej Polsce trzeba zapewnić równy dostęp do edukacji. Polskie dzieci potrzebują dziś wiedzy historycznej, ale by pójść w przyszłość muszą po ukończeniu szkoły podstawowej znać płynnie język angielski i my do tego doprowadzimy - zadeklarował we wtorek w Chełmie lider Polski 2050 Szymon Hołownia.