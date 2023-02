Studniówka 2023. Tak na balu studniówkowym bawili się uczniowie LO w Siedliszczu. Zobacz zdjęcia

W sobotni wieczór studniówkowy nie mogło oczywiście zabraknąć podziękowań i życzeń. Młodzież przygotowała również krótki program artystyczny.

- Przypomniałem sobie dzisiaj swoją studniówkę i jak podchodziłem do egzaminu dojrzałości. Wydaje się, że matura to trudna rzecz, ale zapewniam Was, że są jeszcze trudniejsze rzeczy. Życzę stuprocentowej zdawalności matury - powiedział licealistom z Siedliszcza starosta chełmski Piotr Deniszczuk. Starostwo Powiatowe w Chełmie jest organem prowadzącym szkołę.