Sprawdź wyniki wyborów 2024 do sejmiku województwa lubelskiego z okręgu nr 4. Jak rozkładały się głosy w twoim regionie?

Już niedługo oficjalne wyniki PKW

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 już się zakończyło. Do PKW spływają wyniki z poszczególnych komisji. Kiedy oficjalne wyniki będą gotowe do prezentacji zobaczysz je w tym materiale. Którzy kandydaci zdobyli największą ilość głosów w wyborach do sejmiku województwa lubelskiego z okręgu nr 4?

Ilu radnych liczy sejmik województwa?

Skład danego sejmiku województwa wygląda następująco - 30 radnych w województwach do 2 mln mieszkańców i po trzech kolejnych radnych, jeśli województwo liczy kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Jakie są zadania sejmiku województwa?

Sejmik województwa posiada określone kompetencje i jest odpowiedzialny głównie za politykę regionalną. Do jego zadań należy między innymi:

uchwalanie strategii rozwoju województwa,

uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

stanowienie aktów prawa miejscowego,

uchwalanie budżetu województwa,

wybieranie i odwoływanie zarządu województwa.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.