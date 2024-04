Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Sawin

Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na wójta w gm. Sawin

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na wójta w gm. Sawin

Kto może kandydować na wójta w wyborach samorządowych?

Na wójta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na wójta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Już niedługo pojawią się oficjalne wyniki PKW do rady gminy

Jeszcze nie mamy oficjalnych wyników od Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy się pojawią, to u nas sprawdzisz, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kto może kandydować na radnego w wyborach samorządowych?

Na radnego może kandydować osoba, która jest obywatelem Polski lub obywatelem Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim i najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Ważną kwestią jest to, aby kandydat na radnego zamieszkiwał na obszarze działania danej rady.

Jak przebiega wybieranie radnych w wyborach samorządowych?

W gminie, która liczy do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego decyduje liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Natomiast w gminach powyżej 20 tys.mieszkańców podział mandatów pomiędzy listy kandydatów wygląda inaczej.Dokonuje się go proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów określonej listy. Podział mandatów przysługuje listom kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy otrzymało co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów. Wybiera się 1 radnego w każdym okręgu wyborczym, który jest tworzony dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców. Wybiera się od 5 do 8 radnych w każdym okręgu wyborczym, który jest tworzony dla wyboru rady w gminie powyżej 20 tys.mieszkańców.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.