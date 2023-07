Setne urodziny pani Jadwigi Zawiślak z Chełma. Jubilatka trzyma się dziarsko. Zobacz zdjęcia

Przedstawiciele miasta oprócz życzeń i kwiatów przekazali pani Jadwidze m.in. list premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Jubilatka nie wygląda na swoje lata. Cieszy się nadal dobrym zdrowiem. Przez całe swoje życie była osobą bardzo aktywną, mimo sędziwego wieku nadal bardzo interesuje się tym co dzieje się w kraju i na świecie. Nadal uprawia ogródek, bo podkreśla, że dzięki temu ma pretekst żeby się trochę poruszać i ogromną satysfakcję ze wszystkiego co jej urośnie. Uwielbia goździki. Codziennie po południu pija cappuccino. Ma wspaniałą, kochającą rodzinę oraz dwa koty, które umilają jej życie.

Pani Jadwiga Zawiślak urodziła się 17 lipca 1923 r. w Chełmie, w domu w którym mieszka do dzisiaj i w którym przyszły na świat także jej dzieci. Ojciec Michał był piłsudczykiem, podczas I wojny światowej cztery lata spędził w niewoli. Po wojnie wrócił do Chełma, gdzie przez lata pracował jako dorożkarz. Mama Katarzyna zajmowała się domem, a także świadczyła usługi krawieckie. To po niej Jadwiga odziedziczyła talent do szycia.