Rusza długo oczekiwana przebudowa ul. Wiercieńskiego w Chełmie. Będzie zmiana organizacji ruchu

Od 14 czerwca (środa) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego związane z rozpoczynającą się przebudową ul. Wiercieńskiego

Zakres prac na ul. Wiercieńskiego zostanie podzielony na dwa etapy. Etap I rozpoczyna się 14 czerwca potrwa do połowy lipca tego roku. W tym czasie ul. Wiercieńskiego na całej długości od ul. Lwowskiej do ul. Bazylany zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego - przejazd ulicą podczas trwających robót drogowych będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów budowy, rowerzystów oraz jako dojazd do posesji zlokalizowanych na ul. Wiercieńskiego. Wjazd na ulicę dla użytkowników wyłączonych spod znaku zakazu będzie możliwy od strony ul. Lwowskiej, ul. Bazylany oraz ul. Majowej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy z ul. Wiercieńskiego na parking przy sklepie LIDL, stację benzynową oraz droga prowadząca do ul. Małachowskiego.

Dojazd do sklepu LIDL oraz do bloków przy ul. Małachowskiego będzie możliwy wyłącznie od strony ul. 3 Maja. W celu ułatwienia wyjazdu spod sklepu LIDL do ul. Lwowskiej wprowadzona zostanie możliwość nawracania w kierunku ronda im. WOŚP za wysepką rozdzielająca pasy ruchu. Nawracanie będzie możliwe z obecnego pasa do jazdy na wprost, a ruch w kierunku ul. Wojsławickiej będzie odbywał się pasem włączeniowym oraz po powierzchni wyłączonej z ruchu. Na wlocie ul. Małachowskiego za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja zostaną ustawione znaki informujące o braku możliwości dojazdu do ul. Wiercieńskiego. Wjazd na stację paliw będzie możliwy bezpośrednio z ul. Lwowskiej.