Rozpoczyna się sezon na truskawki i nowalijki. Ile kosztują na chełmskim bazarze? Zobacz ceny w naszej galerii

Za kilogram truskawek we wtorek trzeba było zapłacić od 20 zł za kilogram, ale każdego dnia cena będzie spadać. Zbiorom jak na razie sprzyja bowiem słoneczna pogoda. Pojawiły się też czereśnie z importu w cenie 100 zł za kg, czy borówki amerykańskie - 46 zł za kg. To niestety najdroższe obecnie owoce, na które nie stać przeciętnego klienta. Zdecydowanie tańsze są za to krajowe jabłka.

Na straganach jest natomiast bardzo duży wybór nowalijek, w tym różnorodne rzodkiewki w cenie już od 2 zł za pęczek, a także botwinka, młoda marchewka, kapusta, kalarepka, młode ziemniaki, szczypiorek, koperek, sałata, zielona pietruszka, szpinak, szparagi, czy szczaw. Jest też dużo krajowych pomidorów i ogórków ze szklarni.

