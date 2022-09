Rekordowe wyniki odwiedzalności Galerii Chełm. To jeden z najbardziej proekologicznych kompleksów handlowych w Polsce OPRAC.: KSZ

W okresie od stycznia do lipca br. Galerię Chełm odwiedziło 1,3 mln osób, a w całym 2021 roku było to 1,6 mln osób. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku liczba odwiedzających centrum handlowe w Chełmie wzrosła o połowę, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Galeria Chełm, wybudowana przez belgijskiego dewelopera Equilis we współpracy z Acteeum Group, to jeden z najbardziej proekologicznych kompleksów handlowych w Polsce.