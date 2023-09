Przemysław Czarnek rozmawiał z mieszkańcami w Chełmie nie tylko o edukacji

Podczas spotkania minister Czarnek podsumował przede wszystkim to jak dużo rząd PiS zrobił dla Polaków - nie tyllko w obszarze edukacji i nauki.

Minister Czarnek porównał jak wygląda obecnie, a jak wyglądała wcześniej za rządów poprzedniej władzy, pomoc socjalna dla polskich rodzin, stan polskiej oświaty, w tym podwyżki dla nauczycieli i subwencje.

- Podnosili wynagrodzenia dla nauczycieli o ile? w 2012 roku zero, w 2013 roku zero, w 2014 zero i w 2015 roku zero - podkreślił minister Przemysław Czarnek.