Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdziliśmy, co nowego słychać u celebrytów z województwa lubelskiego. Aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu świetnie radzą sobie w wielkim świecie. Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Katarzyna Bujakiewicz. Te nazwiska zna cała polska!

Pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu i przyrzekli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przez te lata byli ze sobą w dobrych i w złych chwilach. W czwartek, 6 kwietnia, 24 pary spotkały się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie, by świętować 50-lecie pożycia małżeńskiego.

W chełmskim ratuszu odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania zbiornika Glinianki. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa, która posłuży za bazę do rewitalizacji tego miejsca.

Oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Usług Społecznych we Włodawie - sztandarowej inwestycji powiatu włodawskiego odbyło się 5 kwietnia. Centrum mieści w dawnym budynku koszar. Do 2013 roku funkcjonowała tu szkoła średnia.

Turyści i pielgrzymi od wieków przybywający do Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy. To ważne na mapie Zamojszczyzny miejsce. Od 1644 r. trwa tam nieprzerwanie kult św. Antoniego, który ukazał się wówczas niejakiemu Szymonowi Tkaczowi. Wierni zaczęli się w tym miejscu gromadzić, potem postawiono krzyż. W 1677 r. powstał natomiast w Radecznicy klasztor oraz wspaniały kościół, który góruje nad okolicą.

To była niecodzienna wizyta. W nocy ze środy na czwartek (5-6 kwietnia) w Chełmie gościł Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Towarzyszył mu premier Mateusz Morawiecki.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zamojszczyzny otrzymają nowe wozy bojowe. W sumie będzie to 16 pojazdów za ponad 12 mln zł. Pieniądze na ten mają pochodzić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz m.in. z samorządów.

45-letni mieszkaniec Lublina odpowie za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna podczas wspólnego spożywania alkoholu ze znajomym, ugodził go nożem. 46-latek z poważnymi ranami trafił do szpitala.

Msza święta połączona z procesją z palmami, jarmark wielkanocny, warsztaty z robienia pisanek i wicia palm wielkanocnych - to tylko część wydarzeń, które dzisiaj (2 kwietnia) czekały na gości Muzeum Wsi Lubelskiej.

W produkcję palm różnej wielkości włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich oraz m.in. szkolna młodzież i dzieci. Powstały w ten sposób piękne, wielobarwne dzieła sztuki. W Niedzielę Palmową (2 kwietnia) w Bełżcu odbył się XI Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Jak tłumaczą organizatorzy to wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji oraz krzewienie lokalnych zwyczajów wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. I to się udało!

Światowy Dzień Swiadomości Autyzmu przypada 2 kwietnia. Pamiętano o tym dniu w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy. Obchodzono go w poniedziałek. Tego dnia dzieci przyszły do szkoły ubrane na niebiesko.

Członkowie Klubu Morsów - Krasnostawskie Karpie w minioną niedzielę, 2 kwietnia, spotkali się nad zalewem Tuligłowy, aby oficjalnie zakończyć sezon morsowy 2022/2023.