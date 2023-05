Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przeczytaj, gdzie dostaniesz najpyszniejsze lody w Chełmie. Z całą pewnością wszyscy kojarzą je z sezonem letnim. Trudno wyobrazić sobie słoneczny, gorący dzień bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są. Przenieś się do historii, by sprawdzić gdzie były ich początki. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Chełmie.

Do ciekawego konkursu zachęca wszystkich Cemex. Firma od 2011 roku wspiera ochronę pustułek zamieszkujących tereny cementowni należących do firmy. Wtedy też założono dla nich w chełmskiej Cementowni pięć budek lęgowych na kominie oraz wieży wymienników ciepła. Można je podpatrwać codziennie dzięki zamontowanym kamerom i wziąć udział w konkursie.

Piękna słoneczna pogoda zachęca do spacerów. Wszyscy gdzieś w głębi tęsknimy za ciszą, zielenią i prawdziwym kontaktem z naturą. Szczególnie teraz w maju kiedy zieleń jest taka świeża i kwitną drzewa oraz krzewy. Wybraliśmy się na spacer ścieżkami chełmskiego parku XXX - lecia na "górce". Tak pięknie tutaj może być tylko w maju.

To była udana wyprawa. Uczniowie klasy II a i III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im.Orląt Lwowskich w Krasnymstawie poznawali piękno Roztocza w ramach zajęć „Zielonej Szkoły”.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie zajęła pierwsze miejsce w zawodach sportowo obronnych w ramach eliminacji do VIII Centralnego Zlotu Klas Mundurowych "Orzysz 2023". Uczniowie z ZSEiM pokonali 14 drużyn z województwa lubelskiego i ościennych województw.

Rozstrzygnięty został wart blisko 10 mln złotych przetarg na gruntowną przebudowę miejskich ulic oraz budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym we Włodawie. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

W Chełmie powstał pierwszy hotel dla wolno bytujących pszczół tzw. murarek. To efekt współpracy chełmskiego samorządu z Fabryką Cukierkków "Pszczołka" Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Historia tego miejsca jest fascynująca. Do zamku kiedyś można było wejść mostem zwodzonym. Prowadził na obszerny, okazały dziedziniec. Na pewno robiło to na gościach wrażenie. Bo mury zamku były potężne, a wnętrza wspaniale urządzone. Potem jednak budowlę niszczyli najeźdźcy i pożary. Dzisiaj zamek w miejscowości Krupe niedaleko Krasnegostawu to malownicza ruina. Warto się tam wybrać na romantyczną wycieczkę.