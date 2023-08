Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Lubelscy pielgrzymi w piątek (11 sierpnia) pokonali kolejny odcinek szlaku. Z Małogoszcza do Włoszczowy przeszli z uśmiechem na twarzach i modlitwą. To był czas na przemyślenia i postanowienia.

Pod hasłem "Z miłości do Polski" odbył się dzisiaj (6 sierpnia) w Chełmie. W wydarzeniu udział wziął wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry.

Z okazji Dni Chełma będzie można za darmo zwiedzić Podziemia Kredowe oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej. Trzeba się jednak pospieszyć. Ilość bezpłatnych wejść do Podziemi Kredowych jest ograniczona.

Co to znaczy być kreatywnym i myśleć nieszablonowo? Na takie pytania dzieci szukały odpowiedzi podczas wyjątkowych zajęć pn. „Opowieść na plastrze drewna”

To będzie druga już edycja Włodawskiego Festiwalu Sztuki Ulicy. Od 11 do 13 sierpnia na terenie Czworoboku we Włodawie posłuchać będzie można rapowej muzyki, koncertów oraz freestylu.

Na jakim etapie są nowo rozpoczęte inwestycje w gminie Leśniowice oraz czy drogi, które już czekają na odbiór, wykonane zostały zgodnie z projektem osobiście sprawdzała wójt gminy Joanna Jabłońska.

Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy.