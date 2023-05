Przegląd prasy z tygodnia 21.05.2023. Co działo się w Chełmie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Włodawska Straż Miejska 16 maja świętowała jubileusz 30-lecia istnienia. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. św Ludwika we Włodawie. Następnie uczestnicy spotkali się w sali konferencyjnej włodawskiego ratusza.

Przez dwa dni we Włodawie gościli literaci z Polski, Litwy i Ukrainy. Okazją do spotkania był V Międzynarodowy Trójstyk Literacki.

Było groźnie. Wieczorem (17 maja) nad Zamościem, powiatem zamojskim oraz tomaszowskim przetoczyła się potężna burza. W niektórych miejscowościach drogi zamieniły się w rwące rzeki. Doszło do podtopień budynków mieszkalnych, ale także gospodarczych i usługowych. Strażacy interweniowali w Zamościu, Tomaszowie Lub. oraz m.in. w gminach: Sitno, Łabunie, Skierbieszów i Krynice.

Jeszcze w tym roku ruszy budowa nowoczesnego biurowca stanie na terenie byłego dworca PKS w Chełmie. Ma to być obiekt najwyższej klasy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Cały kompleks ma mieć powierzchnię do 7 tys. mkw., umieszczone w nim zostaną również lokale handlowe i punkty usługowe. Wartość inwestycji oszacowano wstępnie na około 45 mln zł.

Dominika i Marcin Grzywnowie wygrali 15. Samochodową Imprezę Pań. W tym nietypowym rajdzie Automobilklubu Chełmskiego wzięło tym razem udział aż 14 kobiecych załóg, w tym kilka z dziećmi. Wszyscy dotarli szczęśliwie do mety.

W 79. rocznicę likwidacji jednego z najbardziej okrutnych więzień jenieckich na terenie Polski - Stalagu 319 w Chełmie upamiętniono ofiary obozu.

Pokazem niezwykłych umiejętności wykazali się uczestnicy Wrak Race we Włodawie. To jedna z największych takich imprez w kraju. Wyścigi wraków, które odbyły się we Włodawie dostarczyły zarówno zawodnikom jak i kibicom dużo pozytywnej adrenaliny. Wzięło w nich udział blisko 30 załóg, w tym kobiety.