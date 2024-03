Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.03.2024

Dzień Kobiet w gminie Wierzbica świętowano nieco wcześniej, bo 1 marca, ale za to w sposób wyjątkowy.

Stany lękowe są jednym z najczęstszych schorzeń psychicznych. Wymagają podjęcia odpowiedniej terapii, a niekiedy przyjmowania leków. Warto jednak wiedzieć, że stany lękowe można łagodzić domowymi sposobami, a w szczególności dietą. Niektóre pokarmy pomagają złagodzić uczucie niepokoju, podczas gdy inne mogą prowadzić do wzrostu lęku. Zobacz, co jeść na stany lękowe.

Tablet DOOGEE to urządzenie z 10,1-calowym wyświet...

Prasówka 6.03 Chełm: pozostałe wydarzenia

Koszt nie jest mały. Całkowita wartość projektu to ponad 276 tys. zł, z czego 196 tys. zł. ma stanowić dofinansowanie. Resztę (czyli około 80 tys. zł) dołoży gmina Krasnobród. O co chodzi? Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe “Do Źródeł” (we współdziałaniu z LGD „Nasze Roztocze”) realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę toalety zewnętrznej w Krasnobrodzie”. Powstanie ona w tej miejscowości przy ul. Partyzantów.