Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.10.2023

Zapowiada się niecodzienne wydarzenie. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w rekonstrukcji historycznej pn. „Wolności oddać nie umiem… – wspomnienia ze stanu wojennego”, która odbędzie się 6 października o godz. 9.00 w Parku Czytelnika (plac przed wejściem głównym Chełmskiej Biblioteki Publicznej , ul. Partyzantów 40).

Okazuje się, że w kręgle z powodzeniem można grać także „pod chmurką” i to przez cały rok. Od kilku dni z takiej plenerowej kręgielni cieszą się mieszkańcy Starego Brusa, którzy chętnie odwiedzają nowy obiekt.

Lordsy damskie, loafersy, a może mokasyny? Jakie buty wybrać na jesień? Zdecyduj się na te, które przypadną ci do gustu lub zainspiruj się tym, co na siebie założyła Agata Młynarska.

„Wszyscy: policjanci, sąsiedzi, kto na drodze spotkał dziecko – to wszystko prowadzono do nas. My miałyśmy dom przy ul. Żdanowskiej w Zamościu. W pewnym momencie brakowało już nawet na korytarzach miejsca dla dzieci. W starym budynku miałyśmy dość dużą kaplicę, więc w końcu i ją zamieniłyśmy na sypialnię dla dzieci” – pisała siostra Bogumiła Zofia Makowska. „Kaplicę zrobiłyśmy tak maleńką, że mieścił się w niej tylko ołtarzyk i kapłan”.