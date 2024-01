Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.01.2024

Paznokcie ombre podobnie jak french manicure pokochały kobiety na całym świecie. Ta stylizacja świetnie się sprawdzi na każdą okazję, a co najważniejsze można ją wykonać samodzielnie w domu. Zobacz nasze propozycje, które spodobają się każdej z was. Pasować one będą do wieczorowych, codziennych, jak imprezowych kreacji. Oto nasze gorące propozycje paznokci ombre.