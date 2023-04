Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.04.2023

Mieszkańcy Wierzbicy wraz z dziećmi tłumnie przybyli z kolorowymi palmami do kościoła pw. św. Wojciecha i MB Ostrobramskiej w Wierzbicy, aby wziąć udział w uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej.

Msza święta połączona z procesją z palmami, jarmark wielkanocny, warsztaty z robienia pisanek i wicia palm wielkanocnych - to tylko część wydarzeń, które dzisiaj (2 kwietnia) czekały na gości Muzeum Wsi Lubelskiej.

Prasówka 3.04 Chełm: pozostałe wydarzenia

Do Zamościa Karol Wojtyła przyjeżdżał wielokrotnie. W 1949 roku, jeszcze jako ksiądz, odwiedził rodzinę Wiącków (spał w domu przy ul. Radzieckiej 14). Odprawił wówczas mszę w Katedrze. Do Hetmańskiego Grodu przybywał także w 1950 r. (odwiedził wówczas Rotundę), w 1966 r. (zatrzymał się w tym mieście przejazdem, już jako arcybiskup) oraz w 1971 r. Jako papież Jan Paweł II odwiedził Zamość w 1999 r. To była najsłynniejsza, jedyna w swoim rodzaju wizyta… Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci Jana Pawła II.