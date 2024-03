Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.03.2024

Na przyszłe mamy czeka wiele nowoczesnych udogodnień w chełmskim szpitalu. W piątek, 22 marca, uroczyście otwarty został tu Chełmski Kompleks Opieki Okołoporodowej. Warunki jakie zostały stworzone mają zachęcić kobiety do rodzenia właśnie tutaj.

Ma blisko 4 metry wysokości i 6 metrów szerokości. Tak w nieoszacowanych jeszcze precyzyjnie liczbach prezentuje się niedawno odkryta XIX-wieczna polichromia przedstawiająca męczeńską śmierć Jezusa na krzyżu. To kolejny kulturowy skarb, którym może poszczycić się Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś (23 marca) nad ranem w miejscowości Żakowola Radzyńska na DK-19.

Uczestnicy XXIV Drogi Krzyżowej na Majdanku zebrali się na terenie byłego obozu koncentracyjnego, by wspólnie rozważać kolejne stacje męki Jezusa Chrystusa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

"Uczył się w Wąwolnicy" - dziś to zdanie nie ma żadnego głębszego sensu, a sto-dwieście lat temu było w Lublinie uważane za bardzo obraźliwe. Jakie jeszcze powiedzonka lubelskie zniknęły w pomroce dziejów?

Ozdoby wielkanocne, pyszne tradycyjne wędliny, bezcukrowe wypieki świąteczne, miody, syropy, oleje, stroiki, wianki, palmy, makramy, pisanki i wiele innych rzeczy można kupić na trwającym Jarmarku Wielkanocnym w Chełmie.

Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy.