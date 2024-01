Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.01.2024

Jazda po oblodzonych drogach sama w sobie niesie spore ryzyko. Brawura, brak ostrożności i alkohol sprawiają, że ryzyko wypadku jest jeszcze większe. Chociaż w miniony weekend wypadków i kolizji było sporo, to policja nie odnotowała przypadków śmiertelnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Siedliszczu, w minionym tygodniu miało miejsce klimatyczne spotkanie. Był to wieczór poezji Urszuli K. Bydllińskiej podczas którego zaprezentowane zostały wiersze z tomików "Otulam się tobą" i "Zabłądziłam" oraz wystawa fotografii Agnieszki Bydlińskiej pod wspólnym tytułem "Poezja jest kobietą, kobieta jest poezją".

Wśród wielu popularnych dziś osób, które błyszczą na czerwonym dywanie i na ekranach, są też takie, które mogą się pochwalić niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Ich przodkowie to znani i cenieni pisarze, którzy tworzyli dzieła, które odcisnęły trwały ślad w historii literatury. Oto kilka przykładów osób obecnych dziś w mediach, których rodzinne korzenie sięgają do literackich mistrzów.

Od kilku dni Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie może pochwalić się obecnością w rzeczywistości kultowej gry Minecraft. Stało się to za sprawą Igora Bryndy, ucznia klasy IIT technikum zawodowego, które w rankingu Perspektywy 2024 zajęło drugie miejsce w województwie.

Teresa Lipowska i Majka Jeżowska z okazji Dnia Babci były gośćmi niedzielnego (21 stycznia) wydania programu „Pytanie na Śniadanie”. Obie panie pokazały się w stylizacjach świetnie do nich dobranych, jednak zupełnie od siebie różnych. Jedna postawiła na elegancką prostotę, druga na odważny wzór i podkreślenie atutów. Zobacz obie propozycje stylizacji dla dojrzałych kobiet.

66-latka zarejestrowała się na stronie internetowej, która miała zapewnić jej szybki i łatwy zysk. Zachęciła ją do tego reklama spółki "Orlen" i widniejący na niej wizerunek znanej osoby. Postanowiła zainwestować w waluty. Nie przypuszczała, że wszystko jest dobrze zaplanowanym oszustwem. Kobieta straciła ponad 260 tysięcy złotych.

Sylwia Bomba chętnie dzieli się z internautami szczegółami dotyczącymi swojego życia prywatnego. Celebrytka znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" spotyka się z Grzegorzem Collinsem, a do sieci trafiają sielskie obrazki przedstawiające zakochanych oraz córkę kobiety.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za tydzień. W ostatnio niedzielę stycznia na ulicach wielu miejscowości można będzie zobaczyć wolontariuszy z puszkami. I tradycyjnie, za wsparcie zbiórki darczyńcy, niezależnie od przekazanej kwoty dostaną czerwone serduszko. To już 32. finał akcji, a cel, który mu w tym roku przyświeca to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. A jak finały wyglądały w poprzednich latach?

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Dobrą informacją jest to, że w ponad 99% przypadków jest uleczany – o ile zostanie wcześnie wykryty.