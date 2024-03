Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.03.2024

Wszyscy świętują dziś Dzień Wagarowicza, jednak w szkole na Podwalu uczniowie mają zupełnie inne powody do radości. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego obchodzi swoje 75-lecie. Z tej okazji uczniowie wmurowali kapsułę czasu oraz barwnym korowodem przeszli przez miasto.

Bogusław Wołoszański to uznany dziennikarz, który jak żaden inny zna się na historii. Z pewnością wiele osób go kojarzy z popularnych programów o tej tematyce. Jednak nie wiele ludzi wie, kto jest jego żoną i jak wielki wpływ ma ona na niego. W pracy i w życiu stąpają tą samą ścieżką.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Tablet OUKITEL RT3 to wytrzymałe urządzenie z bate...

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Przeczytaj, kto jest kandydatem na prezydenta oraz do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto pojawił się na listach wyborczych? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Akademia Zamojska bardzo szybko się rozwija. Dlatego uczelni potrzebna jest bardziej obszerna baza dydaktyczna. I ona powstaje. 20 marca oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Powstała tam obszerna aula w której jednocześnie może zasiąść 200 osób. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja przyznana przez resort nauki.

Zobacz kandydatów w wyborach 2024. Kandydaci do rady gminy (okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Sprawdź szczegóły poniżej.

Jedna z najciekawszych i już legendarnych, marzannowych historii związana jest... z Automobilklubem Chełmskim (w jego skład wchodzą także mieszkańcy innych miast). W 2007 r. napisali oni list do Romana Giertycha, ówczesnego ministra edukacji narodowej.

To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu.

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Oto wszyscy kandydaci do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, zapoznaj się z pełną listą osób, które powalczą o mandaty w Twoim regionie.

Nałożenie embarga na maliny wjeżdżające do Polski z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej, przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy oraz wzmożone, mobilne kontrole na granicy - m.in. te postulaty podnosili protestujący dzisiaj (20 marca) pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim rolnicy. Spotkał się z nimi wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski i zobowiązał się przekazać zgłoszone przez nich propozycje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.