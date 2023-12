Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie na wakacje w 2024 roku? Eksperci wskazali 24 najlepsze miejsca. Zakochacie się w tych magicznych zakątkach!”?

Prasówka Chełm 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie na wakacje w 2024 roku? Eksperci wskazali 24 najlepsze miejsca. Zakochacie się w tych magicznych zakątkach! Koniec roku to dobra pora, by zaplanować nadchodzące wakacje i urlopy. Ale gdzie najbardziej warto się wybrać w 2024 r.? Możliwości jest tak wiele, że trudno się zdecydować! Z pomocą przyszli eksperci magazynu Conde Nast Traveler, którzy stworzyli listę 24 podróżniczych propozycji na 2024 r. To gotowa lista pomysłów na wycieczki dalekie i bliskie, długie i krótkie. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy nowe zestawienie turystycznych perełek, które warto odwiedzić w 2024 r.

📢 Włodawa. Mieszkańcy skarżą się na czarny pył osiadający na terenie ich posesji Mieszkam w tej okolicy około 10 lat, moi dziadkowie mieszkali tam wcześniej, ale podobnej ilości pyłów i zanieczyszczeń nikt nie pamięta z okolicznych mieszkańców - mówi Mariusz Zańko radny powiatu włodawskiego. Jak podkreśla chodzi o zanieczyszczenia terenu Włodawy w promieniu kilkuset metrów od ciepłowni miejskiej we Włodawie oraz o zanieczyszczenie powietrza.

📢 To był niezwykły, świąteczny koncert charytatywny w Wierzbicy. Zobaczcie zdjęcia Charytatywny, bożonarodzeniowy koncert, jaki po raz kolejny odbył się w niedzielę 17 grudnia w Szkole Podstawowej w Wierzbicy, był nie tylko wspaniałą okazją do integracji , ale też do wypełnienia dobrego uczynku na rzecz potrzebujących. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim około 600 mieszkańców gminy i okolic.

Prasówka 19.12 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na lubelskim deptaku czuć bożonarodzeniowy klimat. Jarmark Świąteczny wystartował! Zobacz zdjęcia Na lubelskim deptaku czuć bożonarodzeniowy klimat. A to wszystko za sprawą Jarmarku Świątecznego, który wystartował już dzisiaj!

📢 Puddle jeans to szerokie spodnie do zadań specjalnych. W nich ukryjesz nadprogramowe kilogramy. Noszą je Wieniewa, Markowska i Lewandowska Szerokie spodnie wracają do łask. W 2024 roku będziemy nosić tylko ten krój. Robiąc noworoczne porządki, rurki możesz schować głęboko do szafy. Ten trend spodoba się tym kobietom, które mają masywne uda i kompleksy na punkcie swoich nóg. Puddle jeans noszą gwiazdy. Zobacz, jak je stylizują Markowska, Wieniawa, czy Lewandowska. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Włodawa. Trwa nabór do włodawskiego Klubu „Senior+” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie rozpoczął nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie. Klub rozpocznie swoją działalność w styczniu przyszłego roku. Zobaczcie jaki jest zakres oferowanych usług i kto może z nich skorzystać. 📢 Fryzury na studniówkę 2024, dzięki którym zabłyśniesz na szkolnym balu. Zobacz pomysły na krótkie i długie włosy Jaka fryzura na studniówkę? Oczywiście wszystko zależy od ciebie, a dokładnie od twoich kosmyków, urody i kreacji. Zobacz modne uczesania na każdą długość włosów. 📢 Niższe ceny prądu w 2024 roku dla rolników i nie tylko. Jaki limit i do kiedy obowiązuje zamrożenie cen? Ceny prądu mogą spędzać sen z powiek. Przez kilka miesięcy nadal jednak mają obowiązywać limity. Prezydent Andrzej Duda podpisał 15 grudnia Ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Dzięki temu do ustalonych limitów pobierający prąd będą mieli niższe rachunki. Ile prądu może użyć rolnik w 2024 w niższej cenie? Zamrożenie stawek energii elektrycznej na poziomie poprzedniego roku nie potrwa jednak przez cały 2024.

📢 Było nastrojowo, magicznie i bajecznie podczas jarmarku świątecznego w Leśniowicach. Zobacz zdjęcia Przegląd kolęd i piosenek bożonarodzeniowych wprowadził wszystkich w niezwykły nastrój, który towarzyszył przez cały piatkowy dzień, 15 grudnia, podczas trwającego kiermaszu świątecznego w Leśniowicach.

