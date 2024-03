Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.03.2024

Ponad 130 komunalników i samorządowców z całej Polski przyjechało do Chełma na pierwsze Forum Gospodarki Wodnej. Forum zorganizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczęło się 13 marca w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Były interesujące rozmowy o wodzie, problemach i przyszłości.

Już w piątek 15 marca obejrzeć będzie można dwie wystawy w jednym miejscu. Sabina Czerwińska i Halina Wójcik pokażą swoje prace w pomieszczeniach dawnej Galerii "Pasja" w Chełmie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 19.

Do naszej redakcji od wielu dni spływają wiadomości od oburzonych Czytelników z Biłgoraja. O co chodzi? O plakat reklamujący zakład pogrzebowy "Larwa", który zawisł na jednym ze szpitalnych budynków. "Czuję się zniesmaczona lokalizacją takiej reklamy i nawet sobie nie wyobrażam jak czują się ludzie poważnie chorzy, widząc takie treści przy szpitalu, do którego przecież idą z nadzieją na wyzdrowienie a nie śmierć. To kompletny brak szacunku".