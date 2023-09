Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.09.2023

Od 14 do 21 września mieszkańcy Chełma będą mogli wypowiedzieć się w konsultacjach w sprawie odłączenia od miasta i ponownego przyłączenia do gminy Chełm części Pokrówki i Depułtycz Królewskich tj. obrębu 31, czego domaga się gmina Chełm.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość organizuje konkurs pod hasłem „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”. Będzie on przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz – jak to określono, dla osób zainteresowanych kulturą i tradycją ludową. Uczestnicy będą mogli pokazać swoje kulinarne dzieła na festynie eliminacyjnym, który zaplanowano w niedzielę (17 września) w Kotorowie w gm. Werbkowice. W tych kulinarnych zmaganiach mogą wziąć jednak udział tylko mieszkańcy powiatów: hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

To ważny jubileusz. Zamojski Zespół Muzyki Dawnej Capella all’ Antico będzie obchodził jubileusz 40-lecia swojego założenia. W ramach obchodów zaplanowano dwa bardzo interesujące koncerty.

To znakomite miejsce na jesienne wypady. Gmina Susiec znajduje się na skraju Puszczy Solskiej. Jej powierzchnia wynosi 191 km. kw. Do Lublina z Suśca jest 150 km, do Zamościa – 50, a do Tomaszowa Lub. – 15. Większość powierzchni gminy stanowią lasy. Część z nich wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Wydzielone zostały także rezerwaty: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” oraz „Nowiny”. Warto się w te miejsca wybrać.