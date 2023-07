Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.07.2023

Większość lubelskich szpitali zamawia posiłki dla pacjentów z firm cateringowych, tylko niektóre placówki zdrowia korzystają z własnej kuchni przy przygotowaniu posiłków. Stąd rozbieżności w stawce dziennej na pacjenta... Oraz w menu. Jak karmią w lubelskich szpitalach? Zachęcamy do przesyłania zdjęć ( [email protected] ).

Od 15–29 lipca w 14 miastach woj. lubelskiego odbywać się będzie XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera”. Po raz pierwszy zawita również do Krasnegostawu. Aktorzy, cyrkowcy i muzycy przypomną o nobliście oraz kulturalnym bogactwie przedwojennego miasteczka.

Wakacje nie mogą być nudne. Dlatego też w najbliższy weekend 14 i 15 lipca, Galeria Chełm wraz z pracownikami Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz księgarnią Świat Książki zaprasza do udziału w edukacyjno- kreatywnym pikniku "Wakacje z książką".

Święto Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyło się w środę (12 lipca) na placu przed miejscowym pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Funkcjonariusze długo stali tam w zwartych szeregach. Wysłuchali m.in. okolicznościowych przemówień. Odbył się też policyjny apel, wraz z ceremoniałem wręczenia awansów na wyższe stopnie.

To zaskakujący pomysł. Chodzi o wykonanie koncepcji pierwszej w mieście linii tramwajowej o długości sześciu kilometrów. Ma ona przebiegać – jak to określono: od ulicy Hrubieszowskiej do ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. W planach jest zatem przebudowa „niezbędnej infrastruktury” na ul. Hrubieszowskiej, Wyszyńskiego, Peowiaków i Sadowej oraz m.in. budowa zajezdni.