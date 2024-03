Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.03.2024

W poniedziałek w Dniu Sołtysa obyła się uroczysta sesja sołtysów z gminy Wierzbica - ostatnia w tej kadencji samorządu. Wójt Bożena Deniszczuk podsumowała ponad pięć lat pracy samorządu gminy Wierzbica i współpracy z sołtysami. - To była bardzo trudna kadencja pod znakiem covidu i wojny za wschodnią granicą. Trwało to cztery lata przy ponad pięcioletniej kadencji - podkreśliła wójt.

Kolejne produkty rolne z Ukrainy zatrzymane na granicy. Tym razem są to ponad 3 tony miodu gryczanego.

Umowa na wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została właśnie podpisana. To bardzo ważny krok. Potem przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (przy ul. Motorowej 25) powstaną warsztaty dydaktyczne.

W tym roku luty był o 6,3 st. C cieplejszy od wieloletniej średniej notowanej dla tego miesiąca. Jak wynika z raportu opublikowanego ostatnio przez Roztoczański Park Narodowy był on zatem ekstremalny pod tym względem, ale także bogaty w opady. Taki trend utrzymuje się na Roztoczu od kilku miesięcy. To pozytywnie wpłynęło na odbudowę zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

Zespół Szkół Technicznych w Chełmie został zakwalifikowany do udziału w sesji specjalnej programu Euroscola dla Szkół Ambasadorów Parlamentu Europejskiego EPAS w Strasburgu. Podczas posiedzenia sesji specjalnej 20 lutego Zespół Szkół Technicznych w Chełmie reprezentował Polskę na forum 27 państw.