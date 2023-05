Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.05.2023

To była udana wyprawa. Uczniowie klasy II a i III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im.Orląt Lwowskich w Krasnymstawie poznawali piękno Roztocza w ramach zajęć „Zielonej Szkoły”.

Rozstrzygnięty został wart blisko 10 mln złotych przetarg na gruntowną przebudowę miejskich ulic oraz budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym we Włodawie. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

W Chełmie powstał pierwszy hotel dla wolno bytujących pszczół tzw. murarek. To efekt współpracy chełmskiego samorządu z Fabryką Cukierkków "Pszczołka" Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To będzie ważne wydarzenie artystyczne. Wielki, urodzinowy koncert z okazji 103 rocznicy urodzin Jana Pawła II zaplanowano w niedzielę (14 maja) w Zamościu. Na scenie pojawi się kilkunastu artystów. Wystąpią: Pectus, Janusz Radek, Viki Gabor, Gabi Gąsior, Beata Bednarz, Dorota Osińska, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Darek Malejonek, Gospel Rain. Koncert odbędzie się pod hasłem „O niebo lepiej”.

Historia tego miejsca jest fascynująca. Do zamku kiedyś można było wejść mostem zwodzonym. Prowadził na obszerny, okazały dziedziniec. Na pewno robiło to na gościach wrażenie. Bo mury zamku były potężne, a wnętrza wspaniale urządzone. Potem jednak budowlę niszczyli najeźdźcy i pożary. Dzisiaj zamek w miejscowości Krupe niedaleko Krasnegostawu to malownicza ruina. Warto się tam wybrać na romantyczną wycieczkę.

31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.