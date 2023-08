Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.08.2023

Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

Święto patronalne cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczebrzeszynie odbędzie się we wtorek (15 sierpnia). Z tej okazji w świątyni zaplanowano m.in. koncert muzyki cerkiewnej.

O kłopotach ze śmieciami na cmentarzach pisaliśmy wielokrotnie. W ubiegłym roku biłgorajski magistrat apelował o ograniczenie ilości sztucznych kwiatów i zniczy na miejscowych nekropoliach. Jak tłumaczono - ma to wymiar ekologiczny. W Zamościu natomiast małe, cmentarne śmietniki w poniedziałek (14 sierpnia) zostaną zastąpione dużymi kontenerami. Dzięki temu zabiegowi znikną śmieci poniewierające się po nekropolii.

Co to znaczy być kreatywnym i myśleć nieszablonowo? Na takie pytania dzieci szukały odpowiedzi podczas wyjątkowych zajęć pn. „Opowieść na plastrze drewna”

Zamość dzielnie odpierał ataki sowieckiej kawalerii dowodzonej przez Siemiona Budionnego. Krasnoarmiejcy połamali sobie zęby na ziemnych fortyfikacjach, liczących łącznie ok. 18 kilometrów. Dostali też wycisk w kawaleryjskiej bitwie pod Komarowem. Te wydarzenia będą teraz wspominane. W Hetmańskim Grodzie odbędzie się 12 i 13 sierpnia impreza plenerowa pod hasłem „Bij Bolszewika – Zamość 1920”.

To będzie druga już edycja Włodawskiego Festiwalu Sztuki Ulicy. Od 11 do 13 sierpnia na terenie Czworoboku we Włodawie posłuchać będzie można rapowej muzyki, koncertów oraz freestylu.