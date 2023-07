Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.07.2023

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Karolina Pisarek mieszka w luksusowym domu w Warszawie, ale jest też właścicielką 3 pokojowego mieszkania w stolicy. W sieci pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży tej luksusowej nieruchomości. Modelka chce za nią uzyskać bajońską kwotę. Zobacz, gdzie sprzedaje mieszkanie Karolina Pisarek i jaki widok roztacza się z ogromnego tarasu.

Impreza właśnie się rozpoczęła. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXV Wystawę Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbywa się ona w Sitnie, w dniach: 30 czerwca – 2 lipca.

To będzie jedna z największych, letnich imprez na terenie województwa lubelskiego. Wójt gminy Skierbieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie organizują wielki, trzydniowy jarmark św. Kiliana. Odbędzie się on w dniach 7-9 lipca. Jak co roku na tę imprezę przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób.