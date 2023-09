Przegląd prasy Chełm 30.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

W niecodzienny sposób świętowali Dzień Chłopaka uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. Połączyli ten dzień z ciekawą wycieczką do Poleskiego Parku Narodowego.

Na zakończenie prac rewitalizacyjnych na Placu Łuczkowskiego i w Parku Miejskim mieszkańcy Chełma czekali ponad rok. Z końcem tego tygodnia mogą już udać się na jesienny spacer do parku, jak też podziwiać plac po remoncie.

Ten jesienny piknik integracyjny, który odbył się w miniony czwartek w parku na chełmskiej górce, przypadł do gustu zarówno przedszkolakom z Arki Przyszłości w Chełmie, jak też ich rodzicom.

Kozaki z szeroką cholewką to modny i wygodny wybór, który będzie pasował zarówno paniom plus size, jak i szczupłym kobietom. Dzięki nim można wyrazić unikalny styl i stworzyć nieco odważniejszą, nonszalancką stylizację. Noszą je między innymi Katarzyna Cichopek i Edyta Herbuś. Podpowiadamy, jak stylizować te wyjątkowe buty.

To przytulne mieszkanie w stolicy zlokalizowane jest na najwyższym piętrze. Właściciel wygrał los na loterii, bo może napawać się wyjątkowym widokiem z okien na korony drzew. Zobacz, jak architekci przeprojektowali wnętrze, żeby nie tylko zyskać przestrzeń, ale też cieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Projektanci udowadniają, że warto zdecydować się czasem na generalny remont i wyburzenie ścian, żeby zyskać wyjątkową przestrzeń do życia.

Mieszkańcy Zamościa zdecydowali. W miejscowym Parku Miejskim powstanie tężnia solankowa. Będzie to projekt ogólnomiejski w ramach budżetu obywatelskiego. Taka inwestycja pochłonie ponad 1,9 mln zł (dokładna kwota będzie znana dopiero po przetargu). Wybrano także 16 innych zadań, które będą realizowane na zamojskich osiedlach.

Cała grzybiarska Polska wyczekuje wysypu grzybów, by ruszyć w weekend na grzybobranie. Niestety to przyjemne zajęcie bywa niebezpieczne. Policjanci, leśnicy i sanepid apelują o rozwagę w lesie. To nie tylko zatrucia grzybami, w lesie łatwo się zgubić, a przy okazji może nas ukąsić żmija.