Przegląd prasy Chełm 28.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Prawie 1,2 mld zł – na taką łączną kwotę opiewać będą nabory wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które zostaną ogłoszone do końca marca. Pierwsze konkursy już zostały ogłoszone.

Nadchodząca majówka 2023 to czas na krótkie urlopy w różnych zakątkach Polski. Planując majowe wycieczki, warto wziąć pod uwagę Małopolskę. Sprawdzamy, które miejsca Małopolski są idealne na majówkowy wypoczynek. Zobacz jakie atrakcje mają do zaoferowania okolice Krakowa.

W niedzielę (26 marca) w siedzibie Fundacji Pomocy i Wsparcia THERA odbyły się warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich zatytułowane "Mam tę MOC". W programie spotkania znalazł się występ Łukasza Jemioły, wokalisty, gitarzysty, specjalizującego się w aranżacjach retro.

Klinika Chirurgii Twarzowo - Szczękowej w Kijowskim Obwodowym Szpitalu Klinicznym otrzymała ostatnio sprzęt medyczny od francuskich Rotarian, potrzebny do operacji rekonstrukcji twarzoczaszki po urazach. W kilkunastu paczkach dla szpitala, oprócz opatrunków, wenflonów i nici chirurgicznych znalazły się również najcenniejsze, bo tytanowe elementy do zespalania kości, a także sztuczne gałki oczne, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Oprócz Rotarian z Marsylii, w pomoc zaangażowali się także lekarze z SPSK Nr 1 oraz Wołodymyr Weremko z Fundacji „Help For You”, który zorganizował transport przez polsko – ukraińską granicę.