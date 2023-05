Przegląd prasy Chełm 27.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

W sali widowiskowej Huta Kultury w gminie Ruda Huta 25 maja odbyła się konferencja, której przewodziło hasło „Moje życie w moich rękach”. Promocja zdrowia, profilaktyka nowotworowa – były to główne założenia konferencji.

Jest umowa na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12: Piaski - Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Łącznie to 33 km ekspresówki. Trasa ma być gotowa w 2027 r.

To idealne miejsce dla fanów motoryzacji. Gdzie zobaczymy klasyki motoryzacji? Muzeum stałej Ekspozycji Pojazdów Zabytkowych w Lublinie mieści się przy ulicy Jana Kasprowicza 32.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do tragicznego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Krzczonów. Samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Kierowca skutera oraz pasażerka zginęli na miejscu.

Poszukiwany listem gończym 52-letni mężczyzna tak bardzo nie chciał pójść do więzienia, że ukrył się w polu rzepaku. Jednak kryjówka nie była wystarczająco dobra i policjanci odstawili go do zakładu karnego.

Nad zalewem Maczuły gm. Leśniowice w poniedziałek, 29 maja, rozpoczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Rzeźbiarskie „Słowiański szlak na Maczułach”. Artyści rzeźbiarze w ciągu pięciu dni stworzą siedem dwumetrowych rzeźb palowych słowiańskich bóstw. To kolejny etap odtwarzania budowli słowiańskich w Horodysku, gdzie kilka lat temu dokonano unikatowych na skalę europejską odkryć archeologicznych, ujawniając ślady osadnictwa z VII wieku.