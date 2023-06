Przegląd prasy Chełm 25.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Już od pięciu lat na stronie polskiej policji opublikowana została mapa, na której zaznaczane są śmiertelne wypadki do których doszło w wakacje.

W niedzielę, 25 czerwca, do Lubartowa zjadą miłośnicy rowerowej rekreacji. Janusz Pożak po raz 29. zaprasza bowiem na „Święto Roweru”.

Najpierw poznaliśmy zdjęcia. Były one wykonane w latach 60. ubiegłego wieku na sławnym jarmarku św. Kiliana w Skierbieszowie. Na owych pięknych, pożółkłych już fotografiach, uwieczniono dawnych handlarzy oraz wielu kupujących - mieszkańców Zamojszczyzny. Dzięki pomocy Urzędu Gminy w Skiebieszowie udało nam się dotrzeć do autora tych archiwalnych zdjęć. To pochodzący z Zawody (gmina Skierbieszów) Tadeusz Szkamruk. Spotkaliśmy się przed jego rodzinnym domem. Opowiedział nie tylko o targowisku sprzed dziesiątek lat.