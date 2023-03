Przegląd prasy Chełm (24.03) - najważniejsze informacje z czwartku

Kilkuset uczniów z Chełma i regionu odwiedziło mury Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie podczas trwających Dni Otwartych, które rozpoczęły się 22 marca i trwać będą do 24 marca.

To była niezwykła uroczystość we Włodawie. Ponad 400 uczniów klas I-III z włodawskich szkół podstawowych przyjęło w środę 22 marca ślubowanie, wchodząc w poczet społeczności Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Inauguracja filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS we Włodawie odbyła się w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury.