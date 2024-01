Przegląd prasy Chełm 22.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Prasówka Chełm 22.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Dobrą informacją jest to, że w ponad 99% przypadków jest uleczany – o ile zostanie wcześnie wykryty.