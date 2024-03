Przegląd prasy Chełm 20.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Do 2025 roku na chełmskich ulicach pojawi się 26 autobusów wodorowych. Chełmski samorząd podpisał już umowę z firmą Polski Autobus Wodorowy na dostarczenie autobusów. Nowe pojazdy trafią na wyposażenie Chełmskich Linii Autobusowych. Teraz mieszkańcy będą mieć do dyspozycji nie tylko bezpłatną miejską komunikację, ale też w pełni ekologiczną.

„Światło w ciemności” – pod takim hasłem odbędą się w Hrubieszowie otwarte spotkania na temat depresji. Zostaną one zorganizowane w piątek (22 marca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa. Przedsięwzięcie organizują: Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa oraz Hrubieszowska Rada Kobiet. Zaplanowane wydarzenia będą bezpłatne.

To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

Dwaj mieszkańcy gminy Biłgoraj obchodzili ostatnio swoje setne urodziny. To Edward Koper z miejscowości Gromada oraz Antoni Frączek z Bukowej. Obaj panowie zasłużyli się dla lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Zamościa będą musieli się liczyć w środę (20 marca) z dużymi utrudnieniami w ruchu. Odbędzie się wówczas w tym mieście rolniczy protest. Ma w nim uczestniczyć około 200 osób. Protestujący przybędą do Zamościa ciągnikami rolniczymi oraz samochodami osobowymi. Mają nimi poruszać się w różnych częściach miasta. Zaplanowano też 3-godzinną blokadę jednego z ważnych rond.