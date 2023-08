Przegląd prasy Chełm 2.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Prasówka 2.08 Chełm: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na jego realizację zaplanowano w sumie 220 mln zł. Będą to głównie środki unijne przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Roztoczańskiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu (to zrzeszenie samorządów). „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Nie wszystko naszym czytelnikom się jednak podoba. Chodzi np. o dojazd z Hetmańskiego Grodu: do Zwierzyńca i na Roztocze.