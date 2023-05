Przegląd prasy Chełm 19.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Przez dwa dni we Włodawie gościli literaci z Polski, Litwy i Ukrainy. Okazją do spotkania był V Międzynarodowy Trójstyk Literacki.

Steam Deck to sprzęt idealny dla osób, które dużo podróżują. Przenośny komputer w formie kieszonkowej konsolki pozwala na świetną zabawę bez potrzeby siedzenia w miejscu przy ekranie monitora. Niektóre gry jednak potrafią tak szybko wyczerpać baterię urządzenia, że to po niecałych dwóch godzinach zabawy po prostu się wyłącza. Zobacz 7 fantastycznych gier, które nie wysysają błyskawicznie energii i pozwalają na długą rozgrywkę na Steam Deck.

Chrupiące i soczyste, pachnące świeżością i latem ogórki z własnego ogródka nie muszą być odległym marzeniem. Jeśli tylko masz kawałek działki do dyspozycji, właśnie teraz możesz posiać jedno z ulubionych warzyw w Polsce i na świecie. Podpowiadamy, jak uprawiać ogórki, po ilu dniach kiełkują, jakiej temperatury nie lubią i kiedy prowadzi się zbiór ogórków.

Twierdza przeszła w 1648 roku wojenną próbę. Uważa się, że połączone siły tatarsko-kozackie, które próbowały ją zdobyć liczyły od 40 do 60 tys. żołnierzy, a dawni kronikarze wspominali nawet o 100 tysiącach! Była to olbrzymia potęga. Ich wódz Bohdan Chmielnicki straszył dzielnych obrońców Zamościa Tatarami dowodzonymi przez znanego z kart sienkiewiczowskiej „Trylogii” Tuhaj-Beja.

Nasza planeta pełna jest niezwykłości, które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć prawa bytu. Jednym z takich niesamowitych miejsc na Ziemi jest... poziomy wodospad, czyli Zatoka Talbota, zlokalizowana w północno-zachodniej Australii. Tego, czym wywołane jest to przeciwne zjawisko, dowiecie się w poniższym artykule.

Maj i czerwiec to sezon komunijny. Z tej okazji wiele polskich gwiazd wróciło do wspomnień z tego okresu i postanowiły pokazać, jak wyglądały w tym dniu. Niektóre z nich miały imponujące kreacje, których na próżno szukać w dzisiejszych czasach. Zobacz, jak wyglądały podczas swojej komunii m.in.: Jabłczyńska, Koroniewska, Kozidrak i Doda.

Jeszcze w tym roku ruszy budowa nowoczesnego biurowca stanie na terenie byłego dworca PKS w Chełmie. Ma to być obiekt najwyższej klasy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Cały kompleks ma mieć powierzchnię do 7 tys. mkw., umieszczone w nim zostaną również lokale handlowe i punkty usługowe. Wartość inwestycji oszacowano wstępnie na około 45 mln zł.

Dominika i Marcin Grzywnowie wygrali 15. Samochodową Imprezę Pań. W tym nietypowym rajdzie Automobilklubu Chełmskiego wzięło tym razem udział aż 14 kobiecych załóg, w tym kilka z dziećmi. Wszyscy dotarli szczęśliwie do mety.

Było groźnie. Wieczorem (17 maja) nad Zamościem, powiatem zamojskim oraz tomaszowskim przetoczyła się potężna burza. W niektórych miejscowościach drogi zamieniły się w rwące rzeki. Doszło do podtopień budynków mieszkalnych, ale także gospodarczych i usługowych. Strażacy interweniowali w Zamościu, Tomaszowie Lub. oraz m.in. w gminach: Sitno, Łabunie, Skierbieszów i Krynice.

„Trzy typy prasy prowincjonalnej można (…) wyróżnić. Pierwszy z nich — niestety — najczęściej spotykany to tygodniki, dwutygodniki itd., poświęcone sprawom politycznym, społecznym i literackim. W pismach tego typu panowie redaktorzy robią wielką politykę (…) — czytamy w tzw. wstępnym artykule „Kroniki Powiatu Zamojskiego” wydanej w kwietniu 1918 r. „Drugi typ prasy prowincjonalnej to tygodniki na kresach poświęcone obronie polskiego stanu posiadania (…). Trzeci typ — skromny, szary, jak życie codzienne, ale potrzebny, to pismo poświęcone sprawom społecznym i kulturalnym danego powiatu, które omawia i klasyfikuje”. Według autora tego artykułu rolę publikacji „trzeciego typu” trudno było przecenić.