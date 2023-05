Przegląd prasy Chełm 18.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Dominika i Marcin Grzywnowie wygrali 15. Samochodową Imprezę Pań. W tym nietypowym rajdzie Automobilklubu Chełmskiego wzięło tym razem udział aż 14 kobiecych załóg, w tym kilka z dziećmi. Wszyscy dotarli szczęśliwie do mety.

To ważne obchody. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu obchodzi jubileusz 75-lecia swojego założenia. Z tej okazji w zamojskim Ratuszu otwarto w środę (17 maja) okolicznościową wystawę. Główne obchody zaplanowano natomiast 25 maja. W Zamojskim Domu Kultury odbędzie się wówczas uroczysta, jubileuszowa gala.

Na ulicach Zamościa pojawiły się kolejne ekipy drogowców. Ruszyły właśnie potężne prace związane z przebudową ulicy Starowiejskiej w tym mieście. Na razie remontowana jest cześć nawierzchni tej drogi oraz chodniki i trasy dla rowerów. Wprowadzono ruch wahadłowy dla pojazdów (jest regulowany przez sygnalizację świetlną). Dlatego trzeba w tej części Zamościa bardzo uważać.

Na pewno nikt nie będzie się nudzić. XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” - Zamość 2023 r. odbędzie się w miejscowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego. Wydarzenie zaplanowano w czwartek (18 maja).

„Jedna jest rzecz, która naród polski kardynalnie różni od innych narodów świata: rzecz haniebna i niemoralna, która budzi w równej mierze sprzeciw estetyczny, jak etyczny — jest to stosunek do dzieci” — pisał publicysta Jerzy Zagórski (tekst opublikowano na łamach „Przekroju” pod koniec marca 1946 r.). „Nie ma drugiego narodu na świecie, którego stosunek do dziecka byłby równie przykry”.