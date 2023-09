Przegląd prasy Chełm 16.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Dwunasta edycja Narodowego Czytania, odbyła się 15 września na placu przed Urzędem Gminy Wierzbica, podczas której czytano fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej Uczestnicy założyli odpowiednie stroje do przydzielonych im fragmentów książki. A plac przed Urzędem Gminy w Wierzbicy wypełnił się dekoracjami.

Postępują prace budowlane na ponad 13 - kilometrowej obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Obecnie wykonawca inwestycji prowadzi prace ziemne. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę ok. 442 milionów złotych. Po jej zakończeniu powstanie wygodne połączenie drogowe, omijające Chełm, łączące Warszawę z Ukrainą.

Pigwa to wartościowe drzewo, które dostarcza zdrowych owoców, idealnych na różne przetwory. Są one bogate w witaminę C i inne pożyteczne dla zdrowia składniki. Owoce pigwy mają też sporo pektyn, dlatego przetwory z nich udają się znakomicie. Podpowiadamy, jak uprawiać pigwę w ogrodzie, jak wyglądają jej owoce i odmiany oraz wyjaśniamy, jaka jest różnica między pigwą i pigwowcem.