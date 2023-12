Przegląd prasy Chełm 15.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Chełm. To było pierwsze świąteczne spotkanie z seniorami w Okszowie. Podzielili się opłatkiem. Zobacz zdjęcie”?

Prasówka Chełm 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Chełm. To było pierwsze świąteczne spotkanie z seniorami w Okszowie. Podzielili się opłatkiem. Zobacz zdjęcie Święta już blisko. Seniorzy z Okszowa przygotowali spotkanie opłatkowe, na które zaprosili gości. Wśród zaproszonych byli Piotr Deniszczuk starosta chełmski, Andrzej Derlak wiceprzewodniczący rady powiatu, Wiesław Kociuba wójt gminy Chełm i ks. proboszcz Andrzej Serafińczuk z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie.

📢 Karp zniknie niedługo ze świątecznych stołów? Produkcja tej ryby spada, wszystko przez to, że jest za ciepło? Na wielu wigilijnych stołach nie może zabraknąć karpia. Chociaż promuje się go w niektórych regionach przez cały rok, to jemy go przede wszystkim na święta Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że w nieodległej przyszłości może to być trudno dostępny rarytas. Już od kilku lat można zauważyć, że cena karpia rośnie, a spada jego produkcja. Dlaczego tak się dzieje?

📢 Jasełkowe spotkanie w chełmskiej bibliotece i licytacja ozdób świątecznych na rzecz Hospicjum Domowego w Chełmie. Zobacz zdjęcia W świątecznym nastroju przebiegało spotkanie jasełkowe, które odbyło się w miniony wtorek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Prasówka 15.12 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dorohusk. Przewoźnicy nie odpuszczają. Chcą protestować dalej. Teraz walczą o swoje prawa w sądzie Przewoźnicy nie zaakaceptowali poniedziałkowej decyzji wójta gminy Dorohusk Wojciech Sawa o rozwiązaniu protestu polskich przewoźników przy przejściu granicznym w Dorohusku. Zgodę na protest mieli do 3 stycznia. Chociaż miejsce protestu musieli opuścić to złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie zażalenie na decyzję wójta gminy Dorohusk. Sprawa w sądzie miała być rozpatrywana 13 grudnia.

📢 „Kto powie rodzicom, ten będzie następny”. Przedszkolanka oskarżana o przemoc wraca do pracy „Mój syn zmienił się nie do poznania. Zaczął moczyć się w nocy, ssać kciuka, obgryzać paznokcie, a na jego głowie włosy posiwiały. Na pytania o tą kobietę kulił się i zasłaniał oczka.” Z taką historią zgłosiła się do nas nasza Czytelniczka Agata, mama 3-letniego Julka. Inni rodzice także zauważyli na ciałach dzieci siniaki i inne ślady i usłyszeli niepokojące opowieści. Sprawa trafiła do prokuratury i rzecznika dyscyplinarnego kuratorium, który właśnie ją umorzył. 📢 Nie żyje drugi z pracowników kolei, który przy odśnieżaniu torów został potrącony przez szynobus Nie żyje drugi z pracowników kolei, który w trakcie pracy został potrącony przez szynobus. Do tragedii doszło na początku grudnia, wtedy na miejscu pod kołami pojazdu zginął pierwszy mężczyzna.

📢 Betlejem – miejsce narodzin Jezusa. Gdzie leży, co oznacza, jak tam obchodzi się Boże Narodzenie? Czy święta zostały odwołane? Tegoroczne Boże Narodzenie w Betlejem, miejscu narodzin Jezusa Chrystusa, będzie miało bardzo odmienny charakter. Przywódcy lokalnych kościołów odwołali huczne obchody świąt z powodu wojny Izraela z Palestyną, ponadto w miasteczku stanęła kontrowersyjna szopka, która wielu może się nie spodobać. Skąd tyle problemów w Betlejem? Gdzie dokładnie leży to miasteczko, co oznacza dla chrześcijan i jakie niezwykłe miejsca związane z Bożym Narodzeniem można tam zobaczyć? Przekonajcie się w naszym krótkim przewodniku po Betlejem na święta 2023.

