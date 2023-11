Przegląd prasy Chełm 13.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do pożaru doszło w sobotę (11 listopada) w budynku gospodarczym w Suchowoli (gm. Adamów). Jak czytamy w komunikacie zamojskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej składowano w nim „bele materiałów do szycia”. Wprawdzie właściciel posesji próbował sam ugasić ogień, ale nie przyniosło to rezultatu. Wezwano pomoc.

Prawie 1300 samochodów ciężarowych czeka w sobotę w 28-kilometrowej kolejce na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku. Czas oczekiwania na odprawę to 210 godzin, czyli dziewięć dni. Od poniedziałku na przejściach w Dorohusku i Hrebennem protestują przewoźnicy.

Bardzo potrzebna jest refleksja nad tym, czym jest Kościół, lecz taka refleksja, która nie karmi się internetem, lecz Pismem Świętym i dwutysiącletnią tradycją chrześcijańską - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z „Kurierem”.

To obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia i tysiące innych przedmiotów. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. Owe „pamiątki” są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. Do końca listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.