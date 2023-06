Przegląd prasy Chełm 13.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Żywopłot z krzewów, które pięknie kwitną, będzie atrakcyjną ozdobą ogrodu. Do wyboru mamy sporo gatunków o różnych wymaganiach, ale większość z nich jest łatwa w uprawie. Sprawdź, jakie krzewy wybrać na kwitnący żywopłot, jakie warunki im zapewnić oraz kiedy je przycinać, by dobrze kwitły.

Już po raz 7. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie młodzi artyści, ze szkół podstawowych w powiecie chełmskim, wzięli udział w konkursie muzycznym "Promenada piosenki".

Bieszczady – malowniczy region południowo-wschodniej Polski, pełen dzikiej przyrody, urokliwych wiosek i fascynujących atrakcji. Jeśli planujesz wizytę w tym pięknym miejscu, nie możesz przegapić poniższych najciekawszych atrakcji, które Bieszczady mają do zaoferowania. Sprawdź naszą listę.

Wielu z nas marzy o własnym mieszkaniu. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, którzy są dopiero na początku życiowej drogi. Wygląda na to, że zdecydowanie takie marzenia łatwiej zrealizować w Zamościu, Chełmie czy Białej Podlaskiej niż w Lublinie. Bo ceny mieszkań na rynku wtórnym są tam znaczne niższe niż w stolicy województwa. Podobnie wygląda to także na rynku pierwotnym. Niestety ceny we wszystkich miastach regionu nadal rosną. Nic nie wskazuje na to, że się to zmieni.