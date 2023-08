Przegląd prasy Chełm 1.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Miłośnicy turystyki rowerowej, chętni do odkrywania pięknych miejsc w województwie lubelskim, mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”.

Od 31 lipca do 5 sierpnia trwać będzie w Woli Uhruskiej doroczny, już XXXI Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”. W tym roku w plenerze weźmie udział 11 artystów (dwie malarki z Ukrainy) w tym 3 rzeźbiarzy i 8 malarzy. Tematem przewodnim tegorocznego pleneru są „Nadbużańskie Klimaty.”

Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

To nie lada atrakcja dla miłośników literatury. Do 5 sierpnia w Szczebrzeszynie potrwa Festiwal Stolica Języka Polskiego. Wśród gości imprezy znaleźli się m.in. Michał Rusinek i Adam Wajrak.

Joanna Brodzik w tym roku skończyła 50 lat. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie oznacza, że porzuciła aktorstwo. Spełnia się zawodowo w teatrze i w dalszym ciągu zachwyca swoich fanów urodą i figurą. Zobacz, jak o siebie dba na co dzień.

W niedzielę 30 lipca w Chełmie zorganizowano rodzinny Piknik 800+ podczas którego goszcząc Wojewodę Lubelskiego oraz Ministerstwo Rodziny przekazano informacje o zmianie programu 500+ na 800+. Dopisała nie tylko pogoda, ale także frekwencja. Jest to pierwsze wydarzenie związane z tym świadczeniem odbywające się w Chełmie.

Od portretu trumiennego wykonanego w dawnej Rzeczpospolitej nie... uciekniesz. Gdy jesteś w pomieszczeniu, gdzie on się znajduję, wydaje się, że przedstawiony na nim człowiek wodzi za tobą (i innymi widzami) wzrokiem. Tak miało być. Zmarły na portrecie został przedstawiony tak, jakby patrzył na wprost. To, że wodzi za nami wzrokiem jest tylko złudzeniem (warto to przetestować, choćby na umieszczonych obok zdjęciach).

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski produktu leczniczego. Jak podaje w komunikacie, badana próbka nie spełnia wymagań jakościowych, a także stwierdzono obecność nieokreślonych w specyfikacji drożdżaków Candida famata i C. guilliermondii. Podczas stosowania tego produktu niewykluczone jest zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Jaki produkt leczniczy został wycofany?