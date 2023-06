Przegląd prasy Chełm 1.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Jeszcze niedawno w Zamościu trawniki miejskie były koszone niemal do zera. W tym roku wprowadzono nowe zasady „proekologiczne”. Oznacza to, że trawy w mieście będą znacznie dłuższe, bujniejsze. Komunikat w tej sprawie wydał niedawno zamojski magistrat. Nie wszystkim zmiany się podobają.

Zbigniew Bylina, strażak z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szczebrzeszynie udzielił pomocy medycznej 50-letniej kobiecie. Stało się to w czasie wolnym od służby. Gdyby nie jego szybka reakcja mogłoby dojść do tragedii.

„Interdykt (słowo to oznacza zakaz) przeciwko czarom” z drugiej połowy XVII wieku to niezwykłe świadectwo polskiej kultury religijnej. Jedna z jego kopii została odnaleziona przez Józefa Serugę w bibliotece Tarnowskich w Suchej. Jej tekst opublikowano w 1938 r. w całości w „Tece Zamojskiej”. Seruga uznał, iż odnaleziony dokument należy wiązać z Tomaszem Zamoyskim, II ordynatem.

To dobra i długo oczekiwana wiadomość. Wielka przebudowa drogi krajowej nr 74 w granicach Zamościa (od Al. 1 maja do granicy miasta przy ulicy Szczebrzeskiej) stanie się teraz mniej uciążliwa dla kierowców. Jak informuje zamojski UM, dzisiaj została tam wprowadzona „stała organizacja ruchu”. Będzie można jeździć ową pięciokilometrową trasą w obu kierunkach.

Po raz piąty na obiektach kulturalno-rekreacyjnych w miejscowości Wierzbica-Osiedle odbył się piknik rodzinny Niedziela Wielkich Polsków. W niedzielne popołudnie 28 maja na imprezę licznie przybyli mieszkańcy i goście.

Często objawy ADHD są trudne do rozpoznania. Zdiagnozowanie ich we wczesnym dzieciństwie pozwala jednak dziecku i rodzicom zrozumieć zachowanie malca i otrzymać odpowiednią pomoc. Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie są bowiem zrozumiane przez społeczeństwo i zwykle oceniane jako "niegrzeczne". Tymczasem naukowcy udowadniają, że to poważne zaburzenie, które powoduje zmiany w mózgu. Te symptomy pozwolą Ci rozpoznać objawy ADHD u dziecka.