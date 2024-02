Przegląd prasy Chełm 1.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

Chociaż Adam Puławski jest z wykształcenia historykiem, to jego wielką pasją jest również sztuka. Jego prace mogliśmy oglądać na wielu wystawach nie tylko w Chełmie, gdzie mieszka. Kolejna wystawa prac "Kreską, plamą, barwą" odbędzie się 8 lutego w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie.

Trwają prace nad przebudową siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Aktualnie pracom sprzyja pogoda. Na ich zakończenie z niecierpliwością czekają mieszkańcy całej gminy. Budynek oddany zostanie do użytku w czwartym kwartale tego roku.

Poza sezonem turystycznym parkingi (zwane buforowymi) w sąsiedztwie zamojskiego Starego Miasta są bezpłatne. Zdecydowali o tym jakiś czas temu miejscowi radni. Kłopot w tym, że obok stoją parkomaty, gdzie sprzedawane są bilety. Nie brakuje też osób, które... je kupują. O tej sprawie mówił na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 stycznia) Rafał Zwolak, zamojski radny miejski. I doszło do awantury.

Kapliczkę wybudował podobno jeden z gajowych. Miała upamiętniać śmierć czwórki jego dzieci, które zmarły w 1914 roku w wyniku epidemii (prawdopodobnie tyfusu). Stoi ona przy trasie z Kosobud do miejscowości Wojda w powiecie zamojskim. To jeden z mało uczęszczanych, roztoczańskich szlaków. Warto się tam wybrać na długi spacer. Zobaczymy m.in. piękną panoramę okolicznych pól i lasów.

Styczniowe studniówki już za nami. Przyszłe maturzystki zachwycały oryginalnymi kreacjami podczas swoich balów maturalnych. Od niektórych aż ciężko oderwać wzrok. Zobacz, jakie trendy królowały w tym miesiącu na studniówkach w Lublinie. Przejdź do galerii wybranych przez nas zdjęć.

W szkole w Święcicy w powiecie chełmskim dzieci uczą się zdalnie z powodu sześciokrotnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia radonu w budynku. Specjalistka z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej radzi, aby wykonać dodatkową ekspertyzę pokazującą, jakie jest rzeczywiste zagrożenie radonem w szkole.

To wywołało ogromne wrażenie. W 1670 r. ciemne moce prześladowały dwie panny Paprockie. Publiczne egzorcyzmy wielokrotnie odbywały się w zamojskiej Kolegiacie (dzisiaj to Katedra). Prowadził je ks. Rybiński. Mieszczki zachowywały się wówczas przedziwnie, niewytłumaczalnie. Mówiły skrzeczącymi lub tubalnymi głosami demonów oraz zmarłych wcześniej osób (np. niejakiej Brylińskiej i Elżbiety Foltynowiczowej). Wołały też gromko „Biada, biada, tysiąc tysiącami biada!”, co wywoływało grozę wśród wiernych.