Przegląd prasy 9.09.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

W środowy (6 września) poranek pewien 37-latek sam zgłosił się do zamojskiej jednostki policji twierdząc, że jest poszukiwany. Jak się okazało, miał rację - wobec mężczyzny sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. Policjanci odwieźli go do więzienia, gdzie będzie przebywał przez najbliższy rok.

W sobotę (9 września) o wschodzie słońca rozpocznie się coroczne liczenie żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Obecnie w okolicach Bagna Bubnów zgromadziło się już ok. 800 tych ptaków, które przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów.

We wtorek (5 sierpnia) w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli została otwarta wystawa prezentująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszego regionu. Inicjatorką wydarzenia była europosłanka PiS Beata Mazurek. - Lubelszczyzna jest miejscem kulturowego spotkania wschodu z zachodem, gdzie przez wieki żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Tatarzy, Romowie i przedstawiciele innych narodów - mówiła.