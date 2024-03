Przegląd prasy 9.03.2024 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Tomasz Otkała kandydat na prezydenta Chełma oficjalnie został zaprezentowany w piątek 8 marca podczas spotkania w hotelu Kamena przez Komitet Wyborczy "Trzecia Droga" . Jest czwartym kandydatem ubiegającym się o fotel prezydenta miasta. Lokalni działacze przedstawili także swoich kandydatów do rady miasta.

