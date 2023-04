Przegląd prasy 7.04.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Usług Społecznych we Włodawie - sztandarowej inwestycji powiatu włodawskiego odbyło się 5 kwietnia. Centrum mieści w dawnym budynku koszar. Do 2013 roku funkcjonowała tu szkoła średnia.

Prezesi Lubelskiego Węgla Bogdanka i stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna podpisali list intencyjny w sprawie odkupienia przez spółkę akcji pierwszoligowego klubu oraz infrastruktury i budynków należących do stowarzyszenia.

To była niecodzienna wizyta. W nocy ze środy na czwartek (5-6 kwietnia) w Chełmie gościł Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Towarzyszył mu premier Mateusz Morawiecki.

Podczas Jarmarku Wielkanocnego w Krasnymstawie rozstrzygnięty został XXXVII Powiatowy Konkurs „Palma i Pisanka Wielkanocna”, którego organizatorem był Krasnostawski Dom Kultury.

Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”.